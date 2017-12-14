إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار الحملات الميدانية التي تشنها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية على منطقة العارضية الحرفية لتطبيق لوائح وأنظمة البلدية لاسيما قاعات الافراح المقامة على أملاك الدولة دون ترخيص والخيام المقامة من قبل أصحاب المقاهي على الساحات قبل الحصول على ترخيص.

بدوره، كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية سعد الخرينج عن أن الحملة التي نفذها مفتشو قسم متابعة المخالفات التابع لمراقبة اشغالات الطرق للتأكد من جميع التراخيص الممنوحة لأصحاب المحال التجارية بمنطقة العارضية الحرفية، أسفرت عن وضع 25 ملصق تعد على أملاك الدولة لقاعات الأفراح و8 ملصقات على خيام امام المقاهي إلى جانب تحرير 3 مخالفات استغلال مساحة قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.

وناشد الخرينج أصحاب المحال التجارية والمقاهي وصالة الافراح التقيد بالتراخيص الممنوحة لهم من قبل إدارة النظافة وعدم استغلال أي مساحة قبل الحصول على تراخيص من الإدارة حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية، مشددا على المفتشين بتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وإزالة كل التعديات على املاك الدولة التي تقع تحت اختصاصات الإدارة.