إعداد: بداح العنزي

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رفضت البلدية طلبا بشأن إلغاء قرار ازالة الموقع المخصص للمنتجات الزراعية في السالمية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت شركة المنتجات الزراعية الغذائية بطلب تجديد عقد قطعة الارض المخصصة لهم والكائنة بمنطقة السالمية - شارع قطر.

الموقع المشار اليه اعلاه مخصص لشركة المنتجات الزراعية الغذائية بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تنفيذ وتشغيل السوق الدائم «سوق السالمية» وذلك بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف 20/270/10/99» المتخذ في 31/5/1999.

نظرا للانتهاء من تنفيذ وتشغيل السوق الدائم فقد تم مخاطبة كل من أصحاب العلاقة ووزارة المالية وفرع بلدية محافظة حولي للعلم واجراء اللازم.

الرأي الفني

لذلك نرى من الناحية التنظيمية عدم الموافقة على طلب الشركة بالغاء قرار الازالة الصادر بالموقع المخصص لهم بمنطقة السالمية - شارع قطر.

والالتزام بقرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف 20/270/10/99» المتخذ في 31/5/1999 والذي يفيد بتخصيص الموقع المشار اليه اعلاه بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تنفيذ وتشغيل السوق الدائم «سوق السالمية».

من جانب آخر اكد المنفوحي انه تم رفض طلب مستشفى دار الشفاء تعديل قرار المجلس البلدي بشأن توسعة المستشفى.

وقال في كتابه، لذلك نرى عدم الموافقة على الطلب المقدم من مستشفى دار الشفاء تعديل الاستعمالات المذكورة بقرار المجلس البلدي رقم «م.ب/ ف 15/262/10/2002» المتخذ بتاريخ 6/5/2002 وذلك للاسباب التالية:

٭ انها مقدمة من جهة خاصة.

٭ عدم انطباق شروط لائحة البناء رقم 206 لسنة 2009 جدول رقم 10 نوضح ذلك على النحو التالي:

٭ عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة.

٭ بالاطلاع على الجدول الخاص بشرح طلب تغيير الاستعمالات المسموح بها بموجب قرارات المجلس البلدي يتضح ان القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 جدول رقم 10 يسمح باستغلال السرداب الاول والثاني فقط لاغراض طبية تخديمية وليس جميع السراديب وذلك في حال وجود اكثر من سرداب مخصص لمواقف السيارات كما ان نشاط الكافتيريا لا يعد من الانشطة الطبية التخديمية او المساندة لذلك لا يجوز ان يسمح بوجوده في السرداب.