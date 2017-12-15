إعداد: بداح العنزي

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كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن وجود توجه لحسم موضوع انتخابات المجلس البلدي خلال الايام القليلة المقبلة عند مناقشته في مجلس الأمة.

وأكدت المصادر ان المجلس سيبحث تعديلات القانون وخاصة المادة 29 التي تنص على انه اذا حل المجلس تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة والأمانة، وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.

وأشار المصدر الى ان اللجنة المؤقتة التي قامت بمهام المجلس البلدي انتهى عملها فعليا 10 ديسمبر الماضي بعد مرور 60 يوما حسب نص القانون، إلا ان الأمر لايزال معلقا وبانتظار ما يتم التوصل اليه في مجلس الأمة، خاصة في ظل المقترح المتعلق بدمج الجداول الانتخابية للمجلس البلدي مع مجلس الأمة بهدف إجراء الانتخابات دون تأخير الى ان يتم تعديل القانون من قبل مجلس الأمة خاصة ان هناك مقترحا تم اعتماده من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة يتعلق بأن يتم إجراء الانتخابات وفق نظام المحافظات بحيث يتم انتخاب عضوين لكل محافظة باستثناء محافظتي الجهراء ومبارك الكبير فيتم انتخاب عضو واحد لكل محافظة.

من جانب آخر فقد ذكرت المصادر انه في حال دمج الجداول الانتخابية فإن الانتخابات سيتم إجراؤها خلال شهر ابريل او مايو المقبل بعد الانتهاء من عمليات تسجيل الناخبين السنوية التي تتم خلال شهر فبراير من كل عام وتليها فترة الطعون وتحصين الجداول الانتخابية الجديدة والتي تنتهي اوائل ابريل من كل عام وبذلك فان اجراء الانتخابات سيكون بعد هذا التاريخ حتى لا تكون هناك اي طعون مستقبلية على القانون.

تجدر الاشارة الى ان اللجنة المؤقتة التي قامت باختصاصات المجلس البلدي قد بحثت جميع المعاملات المدرجة على جدول اعمالها ولم تكن هناك اي معاملات متأخرة.