إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل انجازات قسم إزالة المخالفات بالفروانية خلال نوفمبر الماضي من التفتيش على المحلات ذات الأنشطة التجارية وإزالة كل التعديات على أملاك الدولة، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عن تحرير 161 مخالفة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية خالد الردعان، أن الحملات التي نفذها مفتشو النوبات الثلاثة أسفرت عن تحرير 161 مخالفة طبقا للائحة المحلات والإعلانات إلى جانب توجيه 140 إنذارا تمثل في 70 إنذارا تم توجيهها إلى المحلات و 34 إنذارا في القطاع الهندسي.

وأكد الردعان أنه تم رفع 31 إعلان مخالف من الشوارع والميادين إلى جانب غلق 7 محال، مؤكدا أنه تمت إزالة 4 تعديات على أملاك الدولة إلى جانب التعامل مع 21 شكوى واردة.

وناشد الردعان أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والصناعية بوضع التراخيص في مكان بارز والالتزام بنظم ولوائح بلدية الكويت تفاديا للوقوع تحت المساءلة القانونية، كما أفاد بأن جل اهتمامنا يقع بالتزام الجميع بالاشتراطات التي سنتها البلدية لاسيما أنها وضعت لإظهار الرقي المدني وتنظيم جميع اختصاصات البلدية بشكل حضاري.