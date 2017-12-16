ضبط عدد من العاملين المخالفين

إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة ميدانية على اسطبلات الجهراء بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية، وقد أسفرت عن إغلاق 6 اسطبلات مخالفة قام أصحابها باستغلالها تجاريا.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء سليمان الغيص أنه بعد رصد الإسطبلات المخالفة والتأكد من استغلالها تجاريا شن قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة حملة ميدانية على تلك الإسطبلات وقد أسفرت عن إغلاق 6 اسطبلات مخالفة، وقد تمثلت المخالفات التي أدت إلى الإغلاق في استغلالها كبقالات، ومخازن ومطاعم الى جانب تحرير 6 مخالفات تمثلت في الإخلال بشروط وقواعد الأمن والسلامة وقد تم ضبط عدد من العاملين المخالفين وتم تحويلهم الى الجهات المختصة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم التعامل مع الشكوى على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.