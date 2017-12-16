إعداد: بداح العنزي

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في إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي في احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة رفع الأعلام والزينة في البلدية برفع أعلام مملكة البحرين بمنطقة المباركية (سوق الغربللي - سوق الصراريف - شارع الأمير) احتفالا بالعيد الوطني السادس والأربعين والذكرى الثامنة عشرة لتولي صاحب الجلالة عاهل المملكة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم والذي يوافق السادس عشر من ديسمبر.

وقالت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قد تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.