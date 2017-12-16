إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال شهر نوفمبر الماضي حيث تم إصدار 640 معاملة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.ثامر المطيري ان قسم متابعة المخالفات قام بتحرير مخالفة داخل حدود العقار فيما قامت مراقبة البناء بتحرير كتب إيصال التيار الكهربائي لـ 67 عقارا بالسكن الخاص، وتحرير كتابي إيصال تيار بالسكن الاستثماري، وإنهاء إشراف مبان لـ 71 عقارا في السكن الخاص وإصدار 320 شهادة أوصاف في السكن الخاص، وإصدار 3 شهادات أوصاف في الاستثماري، و4 شهادات أوصاف في الحرفي، وتسلم حدود لـ 8 عقارات في السكن الخاص، واستقبال 5 شكاوى، وتوجيه 11 إنذارا، وتحرير 5 تعهدات إشراف هدم في السكن الحكومي، والكشف على 71 محلا تجاريا في السكن الاستثماري والتجاري والحرفي، إضافة الى إنجاز طلبي إضافة لعقارات في السكن الحكومي، وإصدار بيانين لعقارات في السكن الحكومي بعدم تجاوز الحدود، وإصدار ترخيص هدم لعقار في السكن الحكومي، وإصدار أمري ترميم لعقارين في السكن الحكومي.