إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

قامت إدارة العلاقات العامة في البلدية ممثلة في مراقبة رفع الأعلام والزينة، برفع أعلام دولة قطر بمنطقة المباركية (سوق الغربللي ـ سوق الصراريف ـ شارع الأمير)، احتفالا بالعيد الوطني لدولة قطر والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

في هذا السياق، أكد عضو فريق متابعة أعمال تطوير الساحات والأسواق العامة باسل الشلال أنه قد تم رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين بمنطقة المباركية لما تمثله المنطقة من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للبلاد.