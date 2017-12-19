إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أوضحت إدارة العــــلاقات العــــامة ببلـــدية الـــكويت عن قيام إدارة النــــظافة العامة وإشغالات الــطرق بفـــرع بلدية محافظة الأحمدي بحملة واسعة النطاق على البقالات المتنقلة على خط الوفرة، حيث تم رفع 11 بقالة مخالفة.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي طلال العقاب ان عملية رفع البقالات تمت لتفادي عرقلة السير، وتسهيلا لمرور المركبات خاصة في المنعطفات.

وأضاف العقاب ان حصيلة البقالات التي تم رفعها بلغت 11 بقالة مخالفة لاشتراطات الترخيص، بالإضافة إلى رفع سيارة تم استغلالها تجاريا لبيع الحلويات، كما تم ضبط 5 باعة متجولين وقد تم تحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت الجمهور في حال رصد أي مخالفة، بعدم التردد بالتقاط الصور الموضحة لها، وإرسالها إلى حسابات البلدية.

‏من جهة أخرى، قامت النوبة (ب) في قسم إزالة المخالفات في بلدية الأحمدي صباح امس بجولة تفتيشية على 130 محلا تجاريا بالمحافظة، وقد أسفرت الجولة عن تحرير 34 مخالفة إعلان لعدم تجديد ترخيص الإعلان وإقامة إعلان من دون ترخيص من قبل البلدية.‬