إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أقرت البلدية طلب وزارة التربية لتوسعة موقع مدرسة خاصة بمنطقة الفروانية، وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة التربية بطلب توسعة الموقع المخصص مدرسة خاصة والبالغ مساحتها 6000م2 والكائنة بمنطقة الفروانية قطعة 77 قطاع 5 من الجهة الشمالية بمساحة 2500م2 لتصبح بمساحة قدرها 8500م2 بعد التوسعة.

٭ تقدمت وزارة التربية بموجب كتابها بطلب توسعة مدرسة خاصة بمنطقة الفروانية قطعة 77 قطاع 5.

٭ المدرسة مخصصة بمساحة قدرها 6000م2 تقريبا بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف38/422/21/97» المتخذ بتاريخ 24/11/1997.

٭ التوسعة المطلوبة مقدارها 2500م2 لتصبح مساحة المدرسة بعد التوسعة 8500م2 تقريبا.

حيث افادت لجنة الموافقات التنظيمية بالموافقة بشروط:

٭ أخذ موافقة الطرق: توفير مواقف سيارات ضمن حدود موقع المدرسة.

٭ وزارات الخدمات وعرض الموضوع على المجلس البلدي.

كما افادت مراقبة الطرق بالموافقة على التوسعة من الناحية الشمالية، الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة ضمن نظام البناء حيث يتم توفير مواقف السيارات او الباصات داخل حدود الموقع، اضافة الى موافقة ادارة المخطط الهيكلي وذلك بعدم تعارض الموقع موضوع الطلب مع دراسات الادارة الحالية لديهم مع ضرورة توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة الموقع.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة التربية توسعة موقع مخصص كمدرسة خاصة بمنطقة الفروانية قطعة 77 قطاع 5 بمساحة قدرها 6000م2 بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف38/422/21/97» المتخذ بتاريخ 24/11/1997 لتصبح بعد التوسعة بمساحة اجمالية قدرها 8500م2 تقريبا.

٭ ان يتم تسليم التوسعة لوزارة التربية بعد التثبيت.

٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ.

٭ تعديل عقد الايجار مع وزارة المالية - ادارة عقود املاك الدولة بعد اضافة التوسعة.

٭ يجب توفير مواقف للسيارات ضمن حدود مواقف السيارات المقررة وفي حالة وجود زيادة في عدد مواقف السيارات يتم توفيرها ضمن حدود المدرسة او التوسعة المقررة وذلك استنادا للقرار الوزاري رقم «206/2009».

٭ الالتزام بقوانين وانظمة البناء للمدارس الخاصة عند الترخيص.

٭ ان يتم البدء بالتنفيذ في خلال سنتين من تاريخ الاستلام والا يكون القرار ملغي.