إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم إنجاز 387 معاملة وإصدار 75 شهادة في السكن الخاص.

وفي هذا السياق، بينت مديرة إدارة السلامة ميساء بوشهري ان الإدارة قامت بإصدار 387 ترخيصا جديدا وتسلم كفالات سكن خاص وإفراج عن كفالات وإصدار شهادات سلامة.

وأشارت بوشهري الى قيام الإدارة بإنجاز 387 معاملة اشتملت على إصدار 111 ترخيصا جديدا في السكن الخاص وتجديد 7، إصدار 8 تراخيص سلامة أخرى، إصدار 5 تراخيص سلامة استثماري جديد، إصدار ترخيص سلامة صناعي واحد، إصدار ترخيص سلامة حكومي، إصدار 6 تسلم كفالة سكن خاص، إصدار 4 كفالات إفراج مصرفي استثماري، إصدار 35 كفالة إفراج سكن خاص، إصدار 8 تراخيص تشوين أخرى جديد، وإصدار ترخيص تشوين سكن خاص تجديد، إصدار 5 تراخيص تشوين استثماري تجديد، إصدار ترخيص تشوين حكومي تجديد، اصدار ترخيص تشوين صناعي واحد، اصدار امر عمل طرق تجديد.

وذكرت انه تم إصدار 75 شهادة سلامة سكن خاص، اصدار شهادة سلامة صناعي، اصدار 15 تقريرا فنيا، إصدار 10 تنبيهات استثمارية، إصدار 3 تنبيهات صناعي، اصدار تنبيه حرفي، اصدار تنبيه حكومي، اصدار 13 تنبيه سكن خاص، اصدار 9 مخالفات، اصدار 4 شكاوى، اصدار 5 تقارير حوادث، 12 تقرير مساح، 4 إلغاء تصنيف، 39 تسلم حدود، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها 1437 دينارا.