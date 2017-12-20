المهنا: نقلة نوعية في منطقة المباركية مع المحافظة على طابعها العمراني

إعداد: بداح العنزي

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أوضح محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ان تطوير مناطق العاصمة وخاصة المباركية يأتي على سلم أولوياتنا لاسيما أنها تحمل تحت طياتها تاريخا زاخرا للكويتيين بتراثها وأسواقها ومكتباتها ومدارسها وشوارعها، وتمثل الواجهة الحضارية للبلاد وأصبحت محطة لإقامة بعض الاحتفالات الوطنية والترفيهية، واصفا هذه الإضافة بالممتازة.

وخلال الجولة التي قام بها المهنا ورافقه مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي وعدد من مسؤولي المحافظة والبلدية الى منطقة المباركية حيث اطلع والحضور على المشاريع القائمة والمشاريع التي تحت التنفيذ، اشار الى ان المحافظة ارتأت وضع خطط متقدمة بالتعاون مع بلدية الكويت ترمي الى سرعة تنفيذ المشاريع الخدماتية منها، مؤكدا ان المحافظة تلقت العديد من المطالبات التي أجمعت على توفير جميع الخدمات للزوار، شاكرا في الوقت ذاته شركة المرافق العمومية على دعمها المتواصل في تطوير المباركية من خلال تحملها لبناء العديد من المباني التي تخدم رواد المنطقة ومنها دورات المياه.

وأوضح ان المحافظة لديها رغبة طموحة في احداث نقلة نوعية في منطقة المباركية مع المحافظة على طابعها العمراني، مشيرا الى اننا طالبنا وعبر مراسلات مع الجهات المسؤولة على توفير مواقف سيارات كافية ونقاط امنية وأخرى طوارئ صحية وزيادة عدد دورات المياه، مجددا التأكيد على ان مركز المدينة لا بد ان يكون نموذجا للتطوير والتحديث وتوفير جميع الخدمات التي يتطلبها الزائرون.

وأعرب عن شكره وتقديره لبلدية الكويت وعلى رأسها وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي ومدير عام البلدية م.احمد المنفوحي وجميع العاملين في البلدية على جهودهم الواضحة في تطوير المنطقة والتجاوب الدائم مع المحافظة لتحقيق اهدافنا المشتركة.

من جانبه، ثمن المنفوحي جهود المحافظ في العمل على تطوير وتحديث منطقة المباركية واسواقها، لافتا الى اطلاع المحافظ على الخطة المستقبلية من المرحلة الثانية لسوق المباركية حيث تم طرح سوق المباركية في لجنة المناقصات لاستحضار احد المكاتب الاستشارية العالمية لتوسيع رقعة المباركية وتوفير مواقف السيارات، مؤكدا ان البلدية لديها خطط استراتيجية طموحة ترمي الى تطوير منطقة العاصمة لاسيما منطقة المباركية لتتناسب مع مكانتها وتاريخها.