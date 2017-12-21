إعداد: بداح العنزي

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أكد محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف أهمية الدور المنوط بالبلدية لارتباط عملها التنفيذي والرقابي بحياة المواطنين لاسيما دورها في رسم معالم الكويت الحضارية والمعمارية.

وأشاد النواف خلال تكريمه مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وعددا من موظفي بلدية حولي بالجهود التي يبذلونها في تذليل جميع الصعوبات التي تعيق تحقيق الإنجازات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.

من جهته، ثمن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي دور محافظ حولي وتعاونه المثمر مع البلدية والتنسيق فيما بينهم تجاه المشكلات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين، والذي من شأنه تيسير الأمور على أهالي المحافظة وتحقيق متطلباتهم.

يذكر أن المحافظة قامت بالتنسيق مع البلدية بشن حملات استهدفت الشاحنات والسيارات المقفلة المهملة في بعض الساحات الترابية في مناطق المحافظة، ما أسفر عن سحب 1251 سيارة مهملة وشاحنة وطرادا، والتي بدأت من تاريخ 12 أغسطس المنصرم ومستمرة حتى الآن.