إعداد: بداح العنزي

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واصلت إدارة العلاقات العامة في البلدية عمليات التغطية الإعلامية لجولات الإزالة على المخيمات المخالفة التي لم تستخرج الترخيص المطلوب لإقامة المخيمات أو التخييم في غير الأماكن المخصصة لذلك، حيث تمت إزالة 34 مخيما مخالفا جنوب البلاد.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة أن عملية الإزالة جاءت للحد من ظاهرة مخالفة القانون والسعي إلى تحسين المنظر العام للبلاد، حيث تمت إزالة 98 خيمة، بالإضافة إلى المنشآت الحديدية والخرسانية وأعمدة الإنارة وسواتر القماش والأكوام الترابية التي تستغل كحاجز ساتر للمخيمات.

ودعت الإدارة جميع المواطنين الى الالتزام التام خلال موسم التخييم الربيعي باشتراطات النظافة والمحافظة على البيئة، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى تتعلق بالعمل البلدي يمكنهم التواصل عبر حسابات البلدية

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