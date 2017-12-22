الخرينج: مخاطبة قسم إزالة المخالفات لاستكمال إجراءات الإزالة

إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بحملة واسعة النطاق على منطقتي الرقعي والعارضية الحرفية لمتابعة التراخيص الخاصة باستغلال الساحات والتأكد من سريان تلك التراخيص، إضافة إلى التأكد من التزام أصحاب المحلات والمقاهي بعدم استغلال الساحات من دون ترخيص.

بدوره، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد سالم الخرينج ان الحملة التي نفذها قسم متابعة المخالفات التابع لمراقبة إشغالات الطرق على المقاهي بمنطقتي العارضية الحرفية والرقعي كان مفادها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحلات التجارية التي تقوم باستغلال الساحات بوضعهم خيام قبل الحصول على ترخيص من قبل الإدارة.

وتابع انه تم التنبيه من قبل على أصحاب المحلات والمقاهي بإزالة الخيام قبل انتهاء المدة القانونية للملصقات التي تم وضعها علي الخيام ولكن لم يستجيبوا وبمجرد انتهاء المدة القانونية قاموا مفتشي القسم بتحرير 27 مخالفة استغلال مساحة قبل الحصول على ترخيص من البلدية، لافتا إلى ان سيتم مخاطبة قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإزالة.

تجدر الإشارة إلى أن شارك بالحملة كل من رئيس قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق بالتكليف محمد سليم والمفتشين حاتم ناصر ومسلط عوض.