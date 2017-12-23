كشفت إدارة العلاقات العـامة فـي بلـدية الكويت عـن تواصل الإنجازات التي يحققها فـريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانيـة خـلال شـهر نـوفمبر الماضي بالكشف على العـديد مـن المحلات ذات الأنشطة التجـارية للتأكـد مـن مـدى الـتزام أصحابها بلوائح وأنظمـة البلدية، مشيرة إلى ان الحملات أسفرت عـن تحرير 95 مخالفة.

من جانبه أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكة، أن مفتشي النوبات الثلاثة قاموا بتحرير 95 مخالفة اعلان تمثلت في عدم تجديد الترخيص وعدم وضع الترخيص في مكان بارز وفتح وإدارة محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، مؤكدا انه تمت إزالة 14 تعديا على أملاك الدولة إلى جانب رفع 40 اعلانا مخالفا من الشوارع والميادين.

مـن جـانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور فـي حـال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية للاتصال على الـخط المباشر 139 او التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪@kuwmun

وسيتم اتخـاذ الإجـراءات الـقانونية حيـالها على الفور.