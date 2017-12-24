أبا الخيل: الحملة استهدفت الارتقاء بمستوى النظافة العامة في جميع المناطق

تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والمطاعم والأسواق باللوائح البلدية





إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبد المحسن أبا الخيل عن تحقيق الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة تحت شعار«#بتعاونكم ـ نجملها» الهدف المنشود منها، حيث عكست دور الأجهزة الرقابية المتمثلة في إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية والنظافة العامة وإشغالات الطرق وفرق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات في جميع المحافظات.



وأكد أبا الخيل ان الحملة استهدفت الارتقاء بمستوى النظافة العامة في جميع المحافظات، وذلك من خلال المتابعة المتواصلة لمفتشي النظافة بجميع المراكز على مستوى الكويت لشركات النظافة المبرمة عقودا مع البلدية من فحص الآليات وضبط عمال النظافة الذين يقومون بفرز النفايات إلى جانب قيام المفتشين بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفرق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المحلات، المقاهي، المطاعم، الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية والتأكد من صحة وسلامة المادة الغذائية التي تقدم للمستهلك.

ولفت الى ان المفتشين في أقسام الباعة الجائلين كثفوا من حملاتهم الميدانية منذ انطلاق الحملة بجميع المحافظات لإزالة الأسواق العشوائية التي يقيمها بعض العمالة الهامشية في الساحات للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية والتي تشوه المنظر العام للبلاد إلى جانب قيام الأجهزة الرقابية المعنية بتكثيف الحملات لإزالة الإعلانات العشوائية التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات وتسبب الكثير من الحوادث إضافة إلى حث الجمهور بالتواصل عبر حسابات البلدية التي تستقبل شكاواهم ومقترحاتهم على مدار الساعة، مشيرا إلى أن الحملة منذ انطلاقها أسفرت عن تحرير 7417 محضر مخالفة أغذية، نظافة وإعلانات، إلى جانب رفع وإزالة 14860 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى رفع 2844 سيارة مهملة وإرسالهم لموقع حجز البلدية وغسيل وتبديل 76190 حاوية، بالإضافة إلى نقل 935294م 3 من المخلفات المتنوعة.

الفروانية

بدوره، أكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.سعيد العازمي ان الأجهزة الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، فريق الطوارئ بذلوا قصارى جهدهم في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم ـ نجملها»، حيث قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمتابعة شركات النظافة المبرمة عقودا مع البلدية والعاملة بالمحافظة بتنفيذ حملات شبه يومية من قبل فريق الباعة المتجولين على الأسواق العشوائية للقضاء عليها والحد من الباعة المتجولين، كما قامت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع وتداول المواد الغذائية والمحلات والمطاعم للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للمستهلك والتأكد من تطبيق المحلات لكل الاشتراطات الصحية التي وضعتها البلدية والتأكد من تراخيص الإعلانات.

وكشف العازمي عن ان الحملات المكثفة للأجهزة الرقابية أسفرت عن تحرير 335 مخالفة أغذية وإعلانات تم تحريرها من قبل إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمراقبتيها الأغذية والأسواق والمحلات والإعلانات وإزالة 3030 إعلانا عشوائيا من قبل مراقبة المحلات والإعلانات، موضحا ان فريق الطوارئ بالمحافظة قام بتحرير 322 مخالفة متنوعة، وإتلاف 300 كغم من الأغذية الفاسدة، مشيرا إلى أن المفتشين بجميع النوبات أ، ب، ج ومن خلال الجولات اليومية قاموا بتوجيه 29 إنذارا لأصحاب عقارات قاموا بتسكين عزاب في مناطق السكن الخاص، توجيه 9 إنذارات تعد على أملاك الدولة، إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة، تحصيل رسوم 2200 دينار نظير أمر صلح وإزالة 560 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين.

مبارك الكبير

ومن جانبه، أوضح مدير فرع بلدية مبارك الكبير فلاح الشمري ان الحصيلة الإجمالية لعدد المخالفات التي تم تحريرها في المحافظة بلغت 387 مخالفة، إزالة 4902 إعلان مخالف، تبديل 2415 حاوية، غسيل 3455 حاوية، ووضع 800 ملصق، ورفع 199 سيارة مهملة، بالإضافة إلى نقل 138168م3 من المخلفات والكشف على 515 محلا.

حولي

من جهته، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ملفي الحوالي أن الإدارة قامت بنقل 63422م3 من المخلفات، ووضع 781 ملصقا، ورفع 199 سيارة مهملة وإرسالها إلى موقع الحجز، وتحرير 159 مخالفة تنوعت ما بين قانون 9/87، وقانون 149/2006، وتبديل 2415 حاوية تالفة، وغسيل 3455 حاوية وغسيل 130 شارعا.

وكشف رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري عن قيام الفريق برفع 2157 إعلانا مختلف الأحجام، توجيه 109 إنذارات تنوعت ما بين تعد على أملاك دولة، أبراج اتصالات، مخلفات بناء، إضافة إلى مصادرة وتحرير 99 مخالفة تنوعت بين تداول مواد غذائية تالفة وضارة بصحة الإنسان، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبواتها، وعدم تجديد رخصة صحية، فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، إقامة إعلان تعريفي، عدم التقيد بالزي الرسمي، إرسال 22 عينة إلى مختبر وزارت الصحة، الكشف على 192 محلا وقد تم تطبيق لوائح البلدية عليهم حسب الإجراءات المتبعة بالإضافة إلى الكشف على 34 مصنعا والتأكد من التزامهم بشروط البلدية، توجيه 28 تنبيها، غلق محلين، وذلك لفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، فيما بلغ عدد الشكاوى المتلقاة على الخط المباشر 60 شكوى.

وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات ماجد المطيري قيام المفتشين برفع وإزالة 1989 إعلانا مخالف مختلف الأحجام، الكشف على 62 عقارا بمناطق المحافظة للتأكد من خلوها من المخالفات وإيصال التيار الكهربائي لهم وتم تحرير 17 مخالفة تنوعت بين إقامة إعلان لنشاط من دون ترخيص من البلدية، عدم تجديد رخصة الإعلان، إضافة إعلان خاص لنشاط من دون ترخيص، توجيه 85 إنذار سلامة، إزالة 12 تعديا على أملاك الدولة في مبارك الكبير وأبوفطيرة، وتوجيه 36 ملصق إزالة على أملاك الدولة وبرج اتصالات.

ومن ناحيته، بين مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني ان الإدارة قامت برفع وإزالة 756 إعلانا من الشوارع والميادين، تحرير 110 مخالفات تنوعت ما بين 17 مخالفة محل من قبل مراقبة المحلات والإعلانات، تحرير 86 محضر مخالفة من قبل مراقبة الأغذية والأسواق، إتلاف 33.5 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، التفتيش على 227 محلا، وقد بلغ إجمالي العينات التي تم إرسالها إلى وزارة الصحة 51 عينة، بالإضافة إلى إصدار 968 شهادة.



وأشار مدير فرع بلدية محافظة حولي م.سيف العجمي الى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المخالفات التي تم تحريرها بلغت 874 مخالفة وإزالة 1054 إعلانا مخالفا وتبديل وغسيل 598 حاوية ورفع 416 سيارة مهملة ووضع 1201 ملصق على سيارات مهملة فيما تم نقل 194731م 3 من المخلفات وضبط 25 جزارا متجولا.

وبدوره، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق د.سعد الجلاوي ان الإدارة قامت بجولات تفتيشية بإرجاء المحافظة وقد أسفرت عن نقل 194731م 3 من الأنقاض المجهولة ومخلفات الأشجار والمزروعات بالإضافة إلى كنس وتنظيف 149 شارعا فرعيا و220 شارعا رئيسيا، إلى جانب رفع 416 سيارة مهملة ووضع 1201 ملصق للسيارات المهملة والمعروضة للبيع، كما تم غسيل وتبديل 598 حاوية، تنظيف 27 ساحة مدارس، 21 ساحة مسجد، رفع 31 إعلانا مخالفا، وضبط 8 عمال متسولين، توجيه 9 تعهدات نظافة، إتلاف طن من المواد الغذائية، رفع 50 كيسا من مخلفات الشواطئ، مصادرة 267 كرسيا، 87 طاولة من المقاهي والمطاعم، كنس 10 جسور مشاه، كنس 7 شوارع ممشى، تحرير 33 مخالفة استغلال مساحة، تحرير 10 مخالفات لقانون 879 وتحرير 210 تعهدات.

وأعلن رئيس فريق طوارئ حولي رياض الربيع عن قيام مفتشي الفريق بتحرير 352 مخالفة اشتملت على قيام العامل بتداول مواد غذائية دون الحصول على شهادة صحية، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، استغلال مساحة خارج حدود المحل، إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، مخالفة الاشتراطات الصادر على أساسها ترخيص الإعلان.

العاصمة

وفي سياق متصل، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.بدر بورقبة ان الأجهزة الرقابية في المحافظة قد قامت برفع بإتلاف 101 طن و696 كيلو من المواد الغذائية التالفة ورفع 127391م 3 من الأنقاض المجهولة ونفايات البلدية ورفع 1340 إعلانا مخالفا إلى جانب توجيه وضع 15352 ملصقا على سيارات مخالفة مسفرة عن رفع 987 سيارة مهملة ومعروضة للبيع، توجيه 8524 إنذارا وتعهدا بحق المخالفين لقوانين البلدية بتحرير تحرير 3190 مخالفة واغلاق 10 منشآت إلى جانب ضبط 125 بائعا متجولا وغسيل وتبديل 60507 حاويات.

من جهتها، بينت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بأنها قد قامت بتحرير 1746 مخالفة تنوعت بين 1056 مخالفة نظافة عامة، 640 مخالفة إشغالات طريق، تحرير 50 مخالفة بائع متجول، توجيه 8494 إنذارا وتعهدا، وضع 15352 ملصق على سيارات مهملة ومعروضة للبيع إلى جانب رفع 978 سيارة مهملة ومعروضة للبيع، نقل 127391م 3 من الأنقاض ونفايات البلدية.

من جهتها، أوضحت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية أنه قد تم إتلاف 42 طنا و808 كغم من المواد الغذائية وتحرير 257 مخالفة.