إعداد: بداح العنزي

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ذكر مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.محمد العرادي ان الأجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة قامت بتحرير 1277 مخالفة أغذية وإعلانات إلى جانب رفع 359 سيارة مهملة، ضبط 22 قصابا متجولا، نقل 271047م3 من الأنقاض، بالإضافة الى 1485 إعلانا مخالفا.

وقال العرادي ان إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت بنقل 271047م3 من المخلفات والأنقاض، وضع 1129 ملصقا، رفع 359 سيارة مهملة وقد تم إرسالهم لموقع حجز السيارات، تحرير 1221 تعهدا وإنذارات، بالإضافة إلى تحرير 130 مخالفة، توزيع وتبديل 1877 حاوية إلى جانب غسيل 838 حاوية، وذلك ضمن حملة «# بتعاونكم_نجملها».

وأشار إلى ان قسم إزالة المخالفات قام بتحرير 602 مخالفة وإنذار اشتمل على 276 مخالفة أغذية، 186 مخالفة إعلانات، توجيه 140 إنذار بناء، 18 مخالفة بناء، إزالة 49 تعديا، وإزالة 154 إعلانا، استقبال 32 شكوى، وتحرير 164 مخالفة أغذية وإعلانات وتوجيه 55 إنذار تعد على أملاك الدولة وإزالة 55 تعديا على أملاك الدولة والكشف على 134 معاملة شهادة أوصاف إلى جانب توجيه 80 كتابا لإيصال تيار كهربائي الى جانب إزالة 47 إعلانا مخالفا واستقبال 146 شكوى، لافتا الى ان إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية قامت بالكشف على 1171 محلا، تحرير 437 مخالفة أغذية وإعلانات، بالإضافة الى إزالة 1284 إعلانا مخالفا على أملاك الدولة.