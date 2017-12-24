إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس ان المرحلة الرابعة من حملة «#بتعاونكم ـ نجملها» حققت العديد من الإنجازات، حيث تم تحرير 660 مخالفة وإغلاق 35 محلا، إزالة 2489 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة.

وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طلال العقاب انه خلال المرحلة الرابعة من الحملة تم رفع 48 سيارة مهملة، توجيه 128 إنذارا، تحرير 29 تعهدا، وضع 518 ملصقا، بالإضافة الى نقل 29196م 3 نفايات السكراب، 42696م 3 من النفايات السكانية و2232 من المخلفات الإنشائية.

وذكر رئيس فريق طوارئ الأحمدي مشعل ابا الصافي ان الفريق قام بتحرير 24 مخالفة فتح وإدارة محل من دون ترخيص من قبل البلدية، تحرير 28 مخالفة فتح محل بترخيص صحي منتهي، تحرير 60 مخالفة انتهاء ترخيص الإعلان، تحرير 117 مخالفة إقامة إعلان من دون ترخيص، تحرير 3 مخالفات لعدم التقيد بقواعد النظافة، وقد بلغ عدد المحلات التي تم إغلاقها 28 محلا، إزالة 1170 إعلانا من الشوارع تمت إقامته من دون ترخيص من قبل البلدية، تحرير 137 إنذارا، تحرير 7 مخالفات اشتراطات إعلان، إزالة 48 مخيما من دون ترخيص وتحرير مخالفة إضافة إعلان استدلالي.