إعداد: بداح العنزي

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أوضحت الإحصائية التي أعدتها إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إنجازات إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر نوفمبر الماضي أنها حققت العديد من الإنجازات التي شملت رفع السيارات المهملة والمخالفات والتعهدات والملصقات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي على استمرار الحملات على مدار الساعة، مشيرا إلى أن عمليات التصدي للتجاوزات المتمثلة بإشغالات الطرق مستمرة على مستوى السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة بهدف تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح العازمي ان حملات رفع السيارات المهملة والسكراب من شوارع وميادين المحافظة سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها خلال مدة 24 ساعة، لافتا إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات البلدية، حيث يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة، مشيرا إلى أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها، كما يمثل الإشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وأكد ان الحملات الميدانية التي نفذها مفتشو الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي استهدفت رفع السيارات المهملة والسكراب التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن رفع 312 سيارة مهملة وسكرابا، وضع 4149 ملصقا على السيارات المهملة، بالإضافة إلى تحرير 920 تعهدا، 780 إنذارا وقد شملت جميع المناطق بمحافظة العاصمة ونقل 6148م3 من النفايات والنفايات البلدية والإنشائية.