استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح امس، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح امس، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح امس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، رئيس برلمان منغوليا اينخبولد مياغومب والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة، نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د.عودة الرويعي.

الى ذلك، تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المزمع عقده في المملكة الأردنية الهاشمية في شهر مايو المقبل.

وقد قام بتسليم الرسالة لنائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت محمد الكايد.