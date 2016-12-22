نقل سفيرنا في روما الشيخ علي الخالد تهاني وتمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريللا بمناسبة أعياد الميلاد.

وذكرت سفارتنا في روما في بيان أن السفير الخالد شارك في اللقاء السنوي لرؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة مع الرئيس الايطالي بقاعة (الفرسان) في قصر (كويرينالى) الرئاسي لتبادل التهاني بأعياد الميلاد ونهاية العام الميلادي.

وقال البيان: إن الخالد نقل الى الرئيس ماتاريللا في هذه المناسبة تحيات صاحب السمو الأمير وتهاني سموه بالأعياد وتمنياته له بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الايطالي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف أن الرئيس الايطالي عبر عن شكره وتقديره مبادلا أطيب التحيات والتمنيات القلبية الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة والشعب الكويتي مشددا على عمق علاقات الصداقة المتميزة والتاريخية التي تربط ايطاليا والكويت وشعبيهما وأهمية التعاون القائم لصالح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.