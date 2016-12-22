أشاد رئيس رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية د.عبدالرحمن العوضي بجهود السفير الإيراني د.علي عنايتي في إطلاق سراح المواطنين الكويتيين الأربعة الذين كانوا محتجزين في منطقة الأهواز الإيرانية.

وأضاف: باسمي واسم أعضاء رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية أتقدم بالشكر الجزيل لسفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية د.علي عنايتي على جهوده الحثيثة في سرعة المبادرة واهتمامه الجاد في عطلة نهاية الاسبوع الماضي من أجل إطلاق سراح المواطنين الكويتيين الأربعة.

كما نشيد بجهود نائب وزير الخارجية خالد الجارالله على حرصه واهتمامه البالغ بمتابعة قضية المحتجزين الكويتيين منذ بداية غيابهم وما أثمر من تعاون بناء ساد بين الخارجية الكويتية ممثلة بالسفارة الكويتية في طهران والسلطات الإيرانية.