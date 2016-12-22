السفراء رسل لبلدانهم ولا يحملون أي أسلحة ولا يشاركون في عمليات قتالية

أسامة دياب

افتتحت السفارة الروسية صباح امس سجل العزاء في وفاة السفير الروسي بأنقرة اندريه كارلوف والذي راح ضحية عمل ارهابي أودى بحياته.

وتوافد عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت على مقر السفارة الروسية لأداء واجب العزاء، مستنكرين الحادث الإرهابي الذي وصفوه بالجريمة النكراء.

وأكد السفير الروسي لدى البلاد الكسي سولوماتين ان توافد عدد كبير من الزملاء السفراء والمسؤولين الكويتيين لتقديم التعازي في وفاة السفير الروسي يعكس التضامن بين جميع من يعملون في السلك الديبلوماسي، حيث انهم رسل لبلدانهم ولا يحملون أي أسلحة ولا يشاركون بأي عمليات قتالية، معربا عن سعادته بهذا التضامن الكبير من جميع السفراء.

وأشاد سولوماتين بموقف الكويت الرافض والمستهجن لهذه الجريمة، مستشهدا بالرسالة التي أرسلها صاحب السمو في هذا الصدد، مثنيا في السياق ذاته على الحماية التي وفرتها الكويت له.

من جهته، أعرب السفير البريطاني ماثيو لودج عن خالص تعازيه وعظيم أسفه وحزنه بسبب الحادث المأساوي الذي راح ضحيته السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف، لافتا إلى أن وظيفة الديبلوماسي تقوم بالأساس على تعزيز التفاهم وفتح آفاق التعاون المشترك والمساهمة في حل النزاعات الدولية وتقريب وجهات النظر.

وأشار لودج إلى أهمية توفير الحماية اللازمة للديبلوماسيين وتهيئة المناخ الملائم لهم ليقوموا بدورهم على أكمل وجه، مثنيا على التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والسفارة البريطانية في الكويت، معربا عن تقديره لجهودهم.

وردا على سؤال حول نتائج زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا توبياس إلوود للكويت الأسبوع الماضي، وصف لودج الزيارة بالناجحة، مشيرا الى انه تم خلالها توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، ما سيساهم في تعزيز التعاون الأمني بينهما، كاشفا عن أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين إلى الآن ولكنها ستعقد في القريب العاجل.

بدوره، اعتبر عميد السلك الديبلوماسي سفير السنغال عبدالاحد امباكي اغتيال السفير الروسي لدى انقرة عملا ارهابيا ولا علاقة له بالإسلام، منددا بما وصفه بالجريمة البشعة، متقدما بخالص تعازيه لسفير روسيا لدى الكويت وللشعب الروسي.