أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يمن على سموه بسرعة الشفاء وموفور الصحة وتمام العافية.

وأجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اطمأن خلاله على صحة سموه مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وأجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا مساء أمس بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اطمأن خلاله على صحة سموه، سائلا المولى تعالى أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.