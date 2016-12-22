أشادت المنظمة الدولية للهجرة في العراق بالمساعدات الكويتية المقدمة للمنظمة لإغاثة النازحين المتضررين من العمليات العسكرية في مدينة الموصل شمال العراق.

وذكرت المنظمة في بيان ان الكويت تبرعت بأربعة ملايين دولار لدعم مساعدات المنظمة الدولية للهجرة للنازحين من مدينة الموصل التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من قبضة ما يسمى بتنظيم (داعش).

وقدر اجمالي عدد النازحين من مدينة الموصل منذ شهر اكتوبر الماضي حتى الوقت الحاضر بنحو 106 آلاف و692 نازحا عراقيا، مشددة على انهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية الأساسية خاصة في فصل الشتاء.

من جهتها، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية الاسبوع الحالي ان عدد النازحين من الموصل اجتاز 120 الف نازح.

وأوضحت المنظمة ان الكويت قدمت مساعدات تضمنت طرود الشتاء التي تحتوي على خيام وبطانيات ومدافئ وفرش وسجاد.

ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس لوثر فايس قوله ان «التبرع السخي من الكويت سيساعد بصورة مباشرة العراقيين الأكثر تأثرا بعمليات الموصل ونتطلع الى العمل معا وتوسيع استجابتنا الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين خاصة خلال جو الشتاء البارد».

وخصصت الكويت مبلغ 30 مليون دولار للتبرع الى وكالات الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووزعت المفوضية في شهر اكتوبر وحده مساعدات لفصل الشتاء إلى 91 ألفا و500 نازح عراقي في داخل المخيمات وخارجها.