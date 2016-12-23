تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء امس من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن شكره لصاحب السمو الأمير على سؤاله واطمئنانه على صحته مثمنا هذه المبادرة الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات الحميمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



وقد تمنى صاحب السمو الأمير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة سرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس أنريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في سوق للألعاب النارية بمدينة سان بابلو تولتبيك في ولاية المكسيك والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس أنريكي بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في سوق للألعاب النارية بمدينة سان بابلو تولتبيك بولاية المكسيك والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.



هذا، وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيه عن خالص الشكر والتقدير لأخيه سمو ولي العهد «وعلى حرصه بالاطمئنان على صحتنا خلال الأيام الماضية والتي أجرينا فيها فحوصات طبية تكللت بفضل من الله بالنجاح»، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد وللكويت وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة السديدة لملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.