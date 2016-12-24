بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاد جلالته، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية ولليابان كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاد جلالته، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولليابان كل التقدم والازدهار. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.