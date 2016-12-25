بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقيتي تعزية إلى كل من أسرتي المغفور له عبدالله العويهان والمغفور لها نورة القعود عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بفاجعة حريق اليخت والذي وقع في منطقة الخيران وأسفر عن وفاة عدد من أفراد العائلتين الكريمتين، معربا سموه عن بالغ تأثره ومشاركته أحزانهما وآلامهما بهذا المصاب الجلل الذي أحزن أهل الكويت جميعاً، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويؤجرهم وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وموفور العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقيتي تعزية إلى كل من أسرتي المغفور له عبدالله العويهان والمغفور لها نورة القعود ضمنهما سموه بالغ تعازيه وصادق مواساته بفاجعة حريق اليخت والذي وقع في منطقة الخيران وأسفر عن وفاة عدد من أفراد العائلتين الكريمتين سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وموفور العافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.