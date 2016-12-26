استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر أمس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. علي اليوحة حيث اهدوا سموه مسكوكة تذكارية وذلك بمناسبة اختيار مدينة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016.