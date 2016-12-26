أقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعدي وزير الخارجية أمس في مقر وزارة الخارجية مأدبة غداء على شرف السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج والمتواجدين في الكويت بمناسبة موسم الاجازات الحالي.

وقدم الشيخ صباح الخالد للسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج شرحا عن استحقاقات الكويت الخارجية في المستقبل، مستعرضا أهداف السياسة الخارجية الكويتية في المرحلة الحالية وأبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الكويت والمنطقة.

وجدد تعليمات وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حول ضرورة المتابعة الحثيثة والمستمرة لخدمة مصالح المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج وتيسير شؤونهم إضافة إلى أهمية الحرص على تنمية وتعزيز الروابط والعلاقات بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة المعتمدين فيها بما يتماشى مع مصالح وسياسات الكويت الداعية إلى التفاهم والتعاون والحوار وتكريس مفاهيم السلام والسلم العالميين، معربا عن أطيب تمنياته بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يشهد أحداثا أفضل على الصعيد الدولي مما شهده العام الحالي من أحداث مؤسفة.