استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة والأمين العام المساعد بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي حيث اهدوا سموه مسكوكة تذكارية بمناسبة اختيار مدينة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2016.