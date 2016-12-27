احتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير نورتون دى اندراد ميلو رابيستا سفيرا لجمهورية البرازيل الاتحادية، والسفير جعفر علج حكيم سفيرا للمملكة المغربية الشقيقة، والسفير تسيرنج جيلتشن بنجور سفيرا لمملكة بوتان وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والمستشار بالديوان الأميري الفريق خالد بودي، ووكيل الديوان الأميري إبراهيم الشطي، والسفير أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو الأمير، والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ورئيس هيئة المرافقين العسكريين العميد ركن فهد الزيد.