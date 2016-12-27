صاحب السمو للنواب: التعاون مع الحكومة والعمل لصالح الكويت وشعبها

تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد ومحاسبة الوزراء والمسؤولين المخطئين

التدرج في المساءلة السياسية ابتداء من توجيه الأسئلة ثم التحدث إلى رئيس الحكومة

ضرورة البعد عن التأجيج والطائفية خلال جلسة مناقشة الأوضاع في حلب

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال مأدبة الغداء التي أقامها سمو الأمير سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائبه عيسى الكندري ومبارك الحريص وثامر السويط وحمدان العازمي

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اعضاء مجلس الامة الى ضرورة التعاون مع الحكومة والعمل من اجل مصلحة الكويت وشعبها.

قبلة على جبين سمو الأمير من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كان ذلك خلال مأدبة الغداء التي اقامها سموه لرئيس واعضاء مجلس الامة بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك بمناسبة بدء اعمال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة. واعرب صاحب السمو الامير عن تفاؤله بالمجلس الحالي الذي يضم نوابا من ذوي الخبرة ومن الشباب، داعيا سموه الجميع الى التفاؤل والانجاز. ونقل النائب د.عادل الدمخي عن صاحب السمو الأمير توجيهه لسمو رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد والعمل على محاسبة الوزراء والمسؤولين المخطئين، وان تبدأ الهيئة عملها في مكافحة الفساد وكشف المفسدين.

سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد مع صالح عاشور وصفاء الهاشم وم. محمد الهدية وأضاف د.الدمخي ان صاحب السمو الامير قال للنواب: من يخطئ من الوزراء فستتم محاسبته، لكن لابد من التدرج في المساءلة واستخدام الادوات الدستورية ابتداء من توجيه الاسئلة ثم التحدث الى رئيس الوزراء وهو بدوره سيقوم بمحاسبتهم، ونحن لا نقبل بأن يخطئ احد من الوزراء. وبشأن جلسة اليوم الخاصة بمناقشة الاوضاع في حلب، وجه سموه النواب الى البعد عن الطائفية والتأجيج، موضحا ان الكويت كان لها دور كبير في المساعدات الانسانية للشعب السوري. وخلال اللقاء، تحدث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي شكر صاحب السمو الامير على هذه البادرة الابوية التي تعكس مدى حرص سموه على الكويت واهلها، ثم تحدث النائب شعيب المويزري عن اداء الحكومة، مطالبا بضرورة تحسينه، ثم وجه الشكر الجزيل لصاحب السمو الامير على مبادرته الكريمة حول وقف العمل بقانون البصمة الوراثية، مشيرا الى ان القانون لايزال يطبق على جزء من المواطنين. واكد صاحب السمو الامير ان قضية البصمة الوراثية «موضوع انتهى». بعد ذلك تحدث النواب رياض العدساني ومبارك الحجرف وصفاء الهاشم واحمد الفضل، حيث وجهوا الشكر لسموه واكدوا ضرورة العمل بتوجيهاته.

سمو الأمير مستقبلا عيسى الكندري صاحب السمو مع محمد هايف هدية من خلف دميثير لصاحب السمو

سمو الأمير مرحبا بعدنان عبدالصمد صاحب السمو مستقبلا د. عودة الرويعي سمو الأمير يرحب بعلي الدقباسي سمو ولي العهد مستقبلا عبدالله الرومي

سمو الأمير مستقبلا طلال الجلال صاحب السمو مرحبا بصالح عاشور سمو الأمير مع شعيب المويزري صاحب السمو مستقبلا محمد المطير

صاحب السمو وصفاء الهاشم سمو الأمير ود. محمد الحويلة صاحب السمو مستقبلا احمد الفضل سمو الأمير مستقبلا د. جمعان الحربش

سمو الأمير مستقبلا د. فالح العزب صاحب السمو مرحبا بعبدالله فهاد سمو الأمير مستقبلا اسامة الشاهين .. ومرحبا بسعدون حماد

صاحب السمو مستقبلا محمد الدلال سمو الأمير مع عبدالوهاب البابطين صاحب السمو الأمير مع يوسف الفضالة .. ومرحبا بمبارك الحجرف

سمو رئيس الوزراء مستقبلا ناصر الدوسري د. فالح العزب والحميدي السبيعي وأحمد الفضل ود. عودة الرويعي وم. محمد الهدية صاحب السمو متوسطا مبارك الحريص وم. محمد الهدية سمو الأمير مع ثامر السويط

صاحب السمو مع سعود الشويعر فيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي سمو الأمير مرحبا بالحميدي السبيعي سمو ولي العهد متوسطا عسكر العنزي ود. عادل الدمخي صاحب السمو مرحبا بمرزوق الخليفة سمو الأمير مع خالد الشطي محمد المطير وماجد المطيري ود. عبدالكريم الكندري وعلام الكندري



سعد الخنفور وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ود. وليد الطبطبائي وسعود الشويعر وخالد الشطي صالح عاشور ومحمد الدلال وعلي الدقباسي واسامة الشاهين ود. عادل الدمخي وناصر الدوسري وم. محمد الهدية سعدون حماد ود. حمود الخضير د. خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد ورياض العدساني وخليل الصالح صاحب السمو متوسطا فيصل الكندري وناصر الدوسري























