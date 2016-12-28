الكويت تعتز بدعمها للعراق وتفخر به

نجحنا في إغلاق العديد من الملفات العالقة ولم يتبق إلا القليل منها

تلقيت توجيهات من صاحب السمو بمتابعة أعمال اجتماعات اللجنة العليا الوزارية وتحقيق الخطوات الملموسة لدعم العلاقات بين البلدين

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تلقيه معلومات جديدة من الجانب العراقي بشأن ملف المفقودين الكويتيين، معربا عن ثقته بأن تولي بغداد «اهتماما كبيرا لحسم هذا الملف الإنساني المؤلم».



جاء ذلك خلال اجتماع انعقد على مستوى كبار المسؤولين تحضيرا لاجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية المقرر انعقاده اليوم.



وقال الجارالله انه استمع من وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات متعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي ان هناك «شهودا جددا وروايات جديدة تتعلق بملف المفقودين الكويتيين».



ولم يكشف الجارالله عن طبيعة تلك المعلومات بيد انه أكد ان هذا الأمر «يبعث الأمل في نفوس الكويتيين ويمثل ضوءا في نهاية النفق المظلم».



وأضاف «نحن نعول عليكم وندعوكم لمعالجة هذا الملف الإنساني البحت والذي يعاني منه المواطن الكويتي بمرارة» قائلا

«كلي ثقة بأنكم تدركون حجم هذه المعاناة ولذلك فان الأمل يحدونا جميعا لطي هذه الصفحة وهذا الملف المؤلم».



واكد ان البلدين نجحا في إغلاق العديد من الملفات العالقة ولم يتبق الا القليل منها، معربا عن ثقته بجهود الجانب العراقي في متابعة ما تبقى وإنجازه.

الى ذلك انطلق في العاصمة العراقية الاجتماع التحضيري للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة العليا الوزارية المشتركة العراقية ـ الكويتية.

وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله فيما ترأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين بينهم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي عبدالعزيز.

وأعرب البرزنجي في بداية الاجتماع عن شكر بلاده للدعم المقدم من الكويت في المجال الإنساني وفي ملف اطفاء الآبار النفطية فضلا عن موافقتها على تأجيل استيفاء مبالغ التعويضات من العراق، مؤكدا ان الشعب العراقي لن ينسى من وقف معه في هذه الظروف.

ولفت البرزنجي الى ان «الجيش العراقي يحقق الآن مكاسب مهمة في حربه ضد الإرهاب وان تحرير مدينة الموصل بات قريبا كما تحررت من قبل مدينتا الأنبار وتكريت».

بدوره قال الجارالله ان اجتماعات اللجنة العليا الوزارية بين البلدين تحظى باهتمام كبير في الكويت ومن اعلى المستويات كاشفا عن تلقيه توجيهات من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بمتابعة اعمالها وتحقيق الخطوات الملموسة التي تدعم العلاقات بين البلدين.

واكد الجار الله ان الكويت تعول كثيرا على عمل هذه اللجنة كونها تشكل الأساس الصلب لبناء شامخ لعلاقات نوعية بين البلدين لاسيما انها تتطرق الى كل التفاصيل التي تهم البلدين.

ولفت الى ان الكويت تعتز بدعمها للعراق وتفخر به قائلا «نحن حين نقدم الدعم لكم انما نقدمه للكويت لان استقرار العراق هو استقرار الكويت وازدهاره ازدهارها ولان علاقتنا مصيرية وبالتالي نحن على العهد باقون ومواصلون دعمنا ومساندتنا لأشقائنا العراقيين».

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجار الله وصل الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الجارالله في مطار بغداد الدولي وكيل وزير الخارجية العراقي عمر البرزنجي وسفيرنا لدى العراق سالم الزمانان.

وتأتي زيارة الجار الله تمهيدا لعقد اجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية - الكويتية والمقرر انعقادها اليوم في بغداد.