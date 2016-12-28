استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة، حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تضمنت دعوة سموه للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثامنة والعشرين.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام عبدالمحسن المرزوق ووزير النفط والمعادن بالجمهورية اليمنية الشقيقة سيف محسن عبود الشريف حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلات المستشار بالديوان الأميري الفريق خالد بودي.