استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أرض المطار أمس الثلاثاء مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة وذلك بمناسبة زيارته إلى البلاد.

وكان في الاستقبال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وسفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى البلاد محمد الكايد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.