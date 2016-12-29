العزب قدم للأمير الدراسة التحليلية لانتخابات مجلس الأمة 2016

العيناتي: فوزنا بـ «أول الأوائل» جاء بفضل من الله ثم دعم الأمير





استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب حيث قدم لسموه (الدراسة التحليلية لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر 2016). واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري والقارئ خالد العيناتي وذلك بمناسبة فوزه بجائزة (أول الأوائل) الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم والتي أقيمت بقطر. وقد أشاد سموه بهذا الانجاز المشرف والمتميز والذي يعد مصدر فخر واعتزاز ومنزلة سامية في حفظ القرآن الكريم وغرس قيم الخير في خدمة الدين الإسلامي الحنيف متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يصبو إليه من إنجازات لرفع راية الوطن العزيز.

من جانبه قال القارئ خالد العيناتي إن فوزه بجائزة (أول الأوائل) الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم والتي أقيمت بقطر جاءت بفضل من الله ثم بتوجيهات ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للحفظة والحافظات في الكويت.

وأضاف العيناتي في تصريح صحافي بمناسبة لقائه صاحب السمو الأمير «تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وكان لقاء طيبا حيث قال لنا ان هذا بلدكم وكثر ما تقدرون تسعون في رفعته وعلو مكانته اسعوا، كما قال سموه انتم تعرفون الوضع حولنا فالله يحفظ الكويت.. وهذه كلمات سمو الأمير أوجهها لكل الشعب الكويتي واسأل الله ان يوفقنا لكل الخير».

وأوضح أن فكرة مسابقة (أول الأوائل) التي أقيمت في قطر تقوم على جمع المتسابقين الدوليين الذين حصلوا على المراكز الأولى فقط والذين نالوا المراكز الأولى لأفرع القرآن الكريم وتفسيره أوالقرآن الكريم أوالقراءات العشر. وبيّن أن الذي فاز بالمركز الأول في احدى المسابقات الدولية لهذه الافرع يتم ترشيحه للمسابقة والتنافس بين الأوائل.

وذكر أنه يتم تكريم مركز واحد وهو الأول «فكان بفضل من الله تعالى من نصيب الكويت وكنت أمثلها في هذه المسابقة مع عمر الشعلان».