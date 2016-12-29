استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان امس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حيث قدم لسموه القارئ خالد العيناتي وذلك بمناسبة فوزه بجائزة (أول الأوائل) الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم والتي أقيمت بدولة قطر الشقيقة.
وأعرب سموه عن اعتزازه بهذا الانجاز الذي يؤكد حرص شباب الكويت على اعلاء مكانة وطنهم في جميع المحافل الدولية متمنيا له دوام التوفيق والنجاح بما فيه الخير لوطنه ومجتمعه.
حضر المقابلة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد أسد عمادي.