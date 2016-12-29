استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.



واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.



واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب، حيث قدم لسموه الدراسة التحليلية لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر 2016.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد أسد عمادي، حيث قدما لسموه القارئ خالد العيناتي الفائز بجائزة «أول الأوائل» في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم العالمية، والتي أقيمت مؤخرا بقطر.