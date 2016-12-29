قدم سفيرنا لدى جمهورية كوريا الجنوبية بدر العوضي أوراق اعتماده لرئيس جمهورية كوريا بالوكالة هوانغ كيو آهن سفيرا للكويت لدى الجمهورية. وقالت سفارتنا لدى كوريا الجنوبية في بيان إن السفير العوضي نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والقيادة السياسية إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف البيان أن السفير العوضي شدد خلال حفل مراسم تقديم أوراق الاعتماد على الحرص الكبير الذي توليه الكويت قيادة وشعبا للعلاقة الاستراتيجية الطيبة والقوية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وبذل كل الجهود لاستمرار التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين وفتح مجالات جديدة بينهما في المستقبل.