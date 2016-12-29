زين العابدين: يجب أن تشارك وزارات الثقافة العربية في صنع القرار





في مسعى لتعاون ثقافي مرتقب بين وزارة الشؤون الثقافية التونسية ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين، زار وزير الثقافة التونسي د.محمد زين العابدين والسفير التونسي لدى الكويت أحمد الصغير، مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وكان قد جرى حديث هاتفي بين الوزير ورئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين حيث رحب البابطين بالضيف، وتحدثا عن إمكانية تعاون ثقافي مستقبلي.

وجرى اللقاء في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي حيث كان في استقباله أ.د. التهامي العبدولي ود. محمد مصطفى أبو شوارب، وعدد من الزملاء في المؤسسة والمكتبة.



أعرب زين العابدين عن تقديره لجهود مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في نشر الفكر والأدب وحوار الثقافات في مختلف أرجاء العالم، وأشار إلى دور رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين في مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، مشيرا إلى أن هناك بوادر للتعاون ما بين وزارة الشؤون الثقافية في تونس ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية.

وتحدث زين العابدين لقناة البابطين الثقافية عن المشهد الثقافي العربي، وانسجامه مع فكرة عبدالعزيز سعود البابطين على أن تكون وزارات الثقافة العربية وزارات سيادية تشارك في صنع القرار وتوجه العقول نحو التنمية.