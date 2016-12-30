عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعا في مكتبه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

فيما حضر من الجانب الكويتي الشيخ عبدالله النواف نائب رئيس الأركان العامة للجيش، والشيخ ثامر الجابر سفيرنا لدى المملكة، واللواء ركن خالد صالح الصباح آمر القوة البرية، واللواء طيار ركن عبدالله الفودري آمر القوة الجوية.

إلى ذلك غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الرياض متوجها الى جنوبي المملكة العربية السعودية لتفقد القوات الكويتية المشاركة في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي في مقدمة مودعي الشيخ محمد الخالد لدى مغادرته مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض متوجها الى جنوبي المملكة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد وصل إلى الرياض امس في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية. وكان في استقباله لدى وصوله المطار ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر وعدد من المسؤولين.

وكان الشيخ محمد الخالد يرافقه نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري قد غادر متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لزيارة القوة الكويتية المشاركة في «إعادة الأمل».

وكان في وداعه على أرض المطار معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري وعدد من كبار ضباط الجيش.