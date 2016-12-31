رحبت الكويت بمقترحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، مؤكدة ان هذه المقترحات تتوافق مع القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح صحافي عن ترحيب الكويت بالمقترحات التي تضمنتها كلمة وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية جون كيري مساء اول من امس حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن هذه المقترحات تأتي متوافقة مع ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتمثل اساسا يمكن البناء عليه للوصول الى الحل النهائي لذلك النزاع.

ودعا الأطراف المعنية بالتجاوب مع هذه المقترحات والعمل في إطارها وصولا الى السلام العادل والشامل الذي سيحقق الأمن والاستقرار للشعبين والمنطقة والعالم.