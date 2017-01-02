أعربت الكويت أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثي التفجير الإرهابيين اللذين استهدفا سوقا في العاصمة العراقية بغداد وأديا لسقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان صحافي وقوف الكويت الى جانب جمهورية العراق الشقيقة وتأييدها في جهودها المتواصلة للتصدي للإرهاب وهزيمته.
وعبر المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وكانت الشرطة العراقية أعلنت في وقت سابق أول من أمس أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق السنك التجاري المكتظ بالمتبضعين وسط العاصمة بغداد ما أسفر عن سقوط 27 قتيلا و35 جريحا.