

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حيث نقل له خلال اللقاء رسالة شفهية من أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الخالد قد وصل إلى الرياض في وقت سابق أمس حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي د.نزار بن عبيد مدني وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد ومندوب من المراسم الملكية.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر حسن أحمد البشير عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه رئيس جمهورية السودان الشقيقة عمر حسن أحمد البشير ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوبا الصديقة راؤول كاسترو عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوبا الصديقة رؤول كاسترو ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية هاييتي الصديقة جوسيليرمي بريفير عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية هاييتي الصديقة جوسيليرمي بريفير ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.