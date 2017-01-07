دعت القنصلية العامة للكويت في اسطنبول اليوم الرعايا الكويتيين المتواجدين في المدينة وضواحيها إلى توخي الحيطة والحذر من العاصفة الثلجية التي تضرب المدينة.
ونقلت القنصلية في بيان لها عن قنصلنا في اسطنبول محمد المحمد مناشدته للرعايا الكويتيين بعدم التنقل بين المناطق والمدن حتى تهدأ العاصفة.
كما ناشد الرعايا الكويتيين ضرورة الاتصال بسلطات المطار ووكلاء سفرياتهم للتأكد من عدم إلغاء رحلاتهم نتيجة للظروف الجوية.
وأبدى استعداد القنصلية للرد على كل استفسارات الرعايا الكويتيين ومساعدتهم من خلال الاتصال على هاتف الطوارئ رقم 00905306902097.