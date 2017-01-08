القاهرة ـ هناء السيد

يرأس المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم وفد الكويت في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة د.هادي بن علي اليامي في دورتها الثانية عشرة المخصصة لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الكويت، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن الكويت قدمت تقريرها الوطني الأول إلى اللجنة اعمالا لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه.

واشار البيان الى ان اللجنة ارسلت جملة من التساؤلات المسبقة على تقرير الكويت بشأن طلب معلومات تكميلية تسهم في تكوين صورة واقعية عن مدى امتثال التشريعات والممارسات لأحكام الميثاق العربي.

ومن المقرر ان تجري اللجنة حوارا تفاعليا مع الوفد الحكومي الكويتي وبحضور منظمات المجتمع المدني لدراسة تقرير الكويت ووضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذا لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن اللجنة تسلمت مؤخرا التقرير الدوري الأول لكل من دولة قطر ومملكة البحرين والذي باشرت اللجنة في التحضير لمناقشتهما خلال الفترة القادمة.