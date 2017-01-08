قدم سفيرنا الجديد لدى المملكة المغربية عبداللطيف علي عبدالله اليحيا الى العاهل المغربي الملك محمد السادس نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة للكويت لدى المغرب.

وقال السفير اليحيا في تصريح لـ «كونا» عقب تقديم أوراق اعتماده للعاهل المغربي بالقصر الملكي بمراكش إنه نقل إلى العاهل المغربي تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتمنيات سموهما له بدوام الصحة وللمغرب باستمرار التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل العاهل المغربي السفير اليحيا نقل تحياته إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، مؤكدا حرصه على العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب الملك محمد السادس عن تمنياته للسفير اليحيا بالتوفيق والنجاح في أداء مهمته الديبلوماسية خاصة ما يتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.