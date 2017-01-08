أكدت سفارتنا لدى الولايات المتحدة أنها تتواصل مع المواطنين والطلبة الكويتيين والجهات المعنية في ولاية فلوريدا إثر حادث إطلاق النار الذي وقع في مطار «فورت لودرديل».

وقالت السفارة في بيان تلقته «كونا» انها تسعى بشكل مستمر للاطمئنان على المواطنين والطلبة وتستمر في التواصل مع الجهات المعنية لضمان السلامة التامة للمواطنين الكويتيين.

وناشدت السفارة نظرا لاستمرار ملابسات هذا الحدث جميع المواطنين والطلبة الكويتيين المتواجدين في ولاية فلوريدا سرعة التواصل معها ومع المكتب الثقافي في واشنطن وضرورة الإحاطة بأي طارئ قد يستجد على وضعهم، متمنية لجميع المواطنين والطلبة الكويتيين الأمن والسلامة.

وحددت أرقام الطوارئ التالية للتواصل:

رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن

2022620758 001

رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن

2023202415 001

رقم طوارئ المكتب العسكري في واشنطن

2028180666 001

رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن

2023642104 001

وكان خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون في حادث اطلاق النار الذي وقع في وقت سابق أمس الأول الجمعة بمبنى المطار وتم اعتقال منفذ الهجوم وهو رجل أميركي.